Донецк, 3 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Байрак в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

Удар был нанесён в 9:40 с позиций в населённом пункте Новолуганское. По Байраку выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска открыли огонь из «Града» по населённым пунктам Луганское и Красное.