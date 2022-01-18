Стокгольм, 18 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Двойная эпидемия гриппа и коронавирусной инфекции угрожает этой зимой европейским странам. Об этом сообщает 18 января Reuters со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Med-instrukcia.ru Грипп

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Специалисты отмечают, что прошлой зимой из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, вирус гриппа практически исчез. Но теперь, после смягчения санитарных мер, он стал циркулировать гораздо активнее. Это грозит так называемой твиндемией — сочетанием эпидемий.

В последнюю неделю 2021 года число больных гриппом в отделениях интенсивной терапии европейских больниц достигло пика — 43 человек. В декабре 2018 года пиковое значение составляло 400 человек, но в декабре 2020 года такой больной был только один.

Главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен полагает, что из-за быстрого роста числа заражений гриппом эпидемический сезон затянется до лета. В такой ситуации возможная отмена санитарных ограничений вызывает беспокойство, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на второй неделе 2022 года зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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