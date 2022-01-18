Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Дизайнер Джеймс Конкэннон подал иск в суд на компанию-производителя конструктора LEGO. Об этом 18 января пишет New York Post.

Человечки LEGO (сс) eak_kkk

По словам Конкэннона, LEGO «намеренно» и «тщательно» скопировала куртку, созданную им для Энтони Поровски, ведущего реалити-сериала Queer Eye. Изображение предмета одежды компания якобы использовала для дизайна игрушечного человека в одном из конструкторских наборов.

https://www.instagram.com/p/CWBcTT6JXHR/

Как утверждает дизайнер, вместо оплаты или публичного указания автора LEGO стремилась загладить свою вину. Она якобы предложила Конаннону «бесплатный набор Fab 5 Loft для его 6-летнего сына, чтобы он отозвал иск».

Добавим, что Конкэннон требует от LEGO возместить все убытки, которые он понёс, а также вернуть те деньги, которые компания получила благодаря «нарушению авторских прав». Точную сумму компенсации он не указывает.

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