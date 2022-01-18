Москва, , 12:00 — REGNUM Гипотетическое введение заявленных США ограничений по корреспондентским счетам и конвертации валют для крупнейших государственных банков России могут вызвать переток клиентов в другие российские банки вне санкций и кратковременную спекулятивную атаку на рубль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Руководители и заместители министерства финансов РФ и Банка России обладают огромным опытом решения банковских кризисов, которыми была богата новейшая история экономики нашей страны. Валютных резервов и наличной иностранной валюты должно хватить для минимизации последствий перетока клиентов и спекулятивной атаки, — полагает Ануреев. — На это указывает продолжение работы ряда вполне крупных российских банков, которые уже не один год работают в условиях санкционного запрета международных операций, а также удержание стабильности финансовой системы Казахстана на фоне куда более серьезных, хотя и краткосрочных событий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что у Минфина РФ и Банка России есть все шансы сохранить устойчивость рубля в случае новых американских санкций.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Ордов оценил устойчивость рубля к новым санкциям США