Москва, , 12:00 — REGNUM Входе проверки сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии будут отработаны различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах двух стран. Об этом 18 января заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

На военных учениях Kremlin.ru

«Президенты (России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко) приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства», — сказал он на брифинге.

Фомин подчеркнул, что различные варианты применения региональной группировки отрабатываются регулярно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что учения «Союзная решимость — 2022» с участием военных России и Белоруссии состоятся в период с 10 по 20 февраля. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства подразделения российских Вооруженных сил начали прибывать на территорию Белоруссии.

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