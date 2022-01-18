Россия и Белоруссия на учениях отработают нейтрализацию угроз на границах
Москва, 18 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В ходе проверки сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии будут отработаны различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах двух стран. Об этом 18 января заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Фомин подчеркнул, что различные варианты применения региональной группировки отрабатываются регулярно.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что учения «Союзная решимость — 2022» с участием военных России и Белоруссии состоятся в период с 10 по 20 февраля. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства подразделения российских Вооруженных сил начали прибывать на территорию Белоруссии.
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