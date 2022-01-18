* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:58 — REGNUM Недавно в социальных сетях было опубликовано письмо, в котором говорится, что Центральное статистическое управление движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане уволило 15 сотрудников-хазарейцев, которые работали в отделе выдачи электронных удостоверений личности. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Увольнение Pixabay.com

Мохаммад Мохаккек, лидер Партии исламского единства афганского народа, отреагировал на массовое увольнение: «После того, как премьер-министр Пакистана Имран Хан предложил нанять пакистанских сотрудников в афганскую администрацию, начался процесс увольнения афганских кадров низшего звена, особенно хазарейцев, из правительственных ведомств».

Он опубликовал снимок письменного уведомления об увольнении группы хазарейцев из офиса выдачи электронных удостоверений личности.

«Письмо, которое вы читаете, является документом о ликвидации профессионального штата афганских сотрудников офиса электронных удостоверений личности, более 90% из которых являются образованными хазарейцами», — уточнил Мохаккек.

Он добавил, что политологи считают, что набор пакистанских сотрудников в офис в дополнение к увольнению сотрудников других национальностей направлен на тайную выдачу документов об афганском гражданстве гражданам Пакистана и международным террористам для проникновения в Среднюю Азию.

В письме говорится, что сотрудники управления были отстранены от должности из-за отсутствия в них необходимости. Все они прошли обучение и являются профессионалами, получившие этих должностей в результате свободного конкурса.

Бюро статистики пока ничего не сообщило об этом.