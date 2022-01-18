Уфа, , 11:59 — REGNUM Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

ДТП Pravovoyicentr.ru

По предварительным данным, днем 18 января на 217 км автотрассы Уфа — Оренбург столкнулись встречные автомобили «Лада Приора», за рулем которого находился 57-летний мужчина и «Skoda Octavia», под управлением 46-летнего жителя Кумертау.

«В результате аварии водитель отечественного автомобиля и его пассажир, мужчины, скончались до приезда скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что женщину, которая ехала в автомобиле «Skoda», доставили в медучреждение.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.