Москва, , 11:58 — REGNUM Чаще всего QR-код при устройстве на работу требуют в Санкт-Петербурге (9,5% от общего числа вакансий), Красноярске (8,1%) и Москве 6,5%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Проверка QR-кода Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

Реже всего QR-код при приёме на работу требуют компании и предприятия в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Челябинске (по 2,7%), Воронеже (2,4%) и Краснодаре (1,8%).

Сведения о наличии QR-кода чаще всего предоставляют соискатели из Уфы (23,2%), Волгограда (22,9%), Самары и Москвы (по 22,1%). Реже всего — из Новосибирска (17,6%) и Челябинска (18,3%).

В целом по России, а 1,5 месяца вакансий с требованиями о наличия QR-кодов стало больше на 0,5 п. п — с 1,2% в начале декабря 2021 года до 1,7% в середине января 2022 года. Число резюме с отметкой о QR-коде выросло на 4,2 п.п.

Исследование проведено 14 января 2022 года в городах России. Объём выборки — 1,1 млн вакансий, 3 млн резюме.

Как сообщало ИА REGNUM, самая частая причиной отказа в приёме на работу — это размер зарплаты, предлагаемый работодателем.

Читайте подробнее: Названы основные причины отказа работодателей в приёме на работу