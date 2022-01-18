Севастополь, , 11:58 — REGNUM Проект Генерального плана Севастополя морально устарел и нуждается в актуализации. Об этом написал в социальных сетях губернатор города-героя Михаил Развожаев по итогам совещания в ГАУ «Институт Генплана Москвы» 17 января.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Морально устаревший генплан 2018 года нам нужно актуализировать — учесть всю дополнительную информацию и изменения, которые произошли и напрямую влияют на развитие города. Это и реальный рост населения и потребность в инфраструктуре», — пояснил Развожаев.

В частности, предлагается внести в Генплан и в Правила землепользования и застройки данные об охраняемых территориях и особо ценных землях сельхозназначения, также необходимо учесть развитие социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в Фиоленте и на других территориях, где расположены СНТ.

В числе самых острых вопросов губернатор назвал транспортную схему. Для решения проблемы предлагается разработать цифровую транспортную модель, которая покажет узкие места городского транспортного каркаса, пиковые нагрузки на магистрали и позволит эффективно планировать развитие. Развожаев подчеркнул, что по проекту изменений в Генплан, в соответствии с законодательством, будут проведены публичные слушания.

Как отмечает ИА REGNUM, в Севастополе действует Генеральный план, принятый в 2005 году. В 2015 году было объявлено о разработке нового Генплана, весной 2017 года прошли первый публичные слушания, оказавшиеся скандальными — проект документа был жёстко раскритикован жителями. Позже процесс разработки документа был приостановлен, затем его отправляли на доработку. В 2019 году власти заявили о фактической готовности проекта генплана, затем работа над ним возобновилась. В ноябре 2021 года сообщалось, что Генплан будет готов к середине 2022-го.