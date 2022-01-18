Кострома, 18 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Адвокат семьи похищенной и убитой в Костроме пятилетней Вероники НиколаевойАндрей Алешкин рассказал об угрозах, связанных с возбуждением дела о халатности полицейских. Об этом он сообщил телеканалу «360».

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Как писало ИА REGNUM, укравшие ребёнка лица были ранее судимы и находились под административным надзором. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры Костромской области. Проверяющие сочли, что сотрудники городского отдела полиции №2 осуществляли недостаточное наблюдение за освободившимися.

Адвокат сообщил, что на его личный телефон поступило сообщение с угрозами. В нём было сказано, что юрист сам виновен в халатности и за «обман» сядет в тюрьму следом за убийцами девочки. По мнению Алешкина, авторами сообщения могли быть полицейские.

«Мое посещение Костромы, видимо, вызвало ответную реакцию правоохранителей. Я предполагаю, что это делают они, других интересантов я в этом деле не вижу», — сказал адвокат.

Пятилетняя Вероника Николаева была похищена 4 января 2022 года от культурного центра «Россия» в Костроме, где работала её мать. Девочку украли двое местных жителей, снимавших комнату в общежитии, расположенном через дорогу от места похищения. Они изнасиловали и убили девочку, нанеся ей множество ножевых ранений. Тело ребёнка, спрятанное в спортивной сумке, в ночь с 4 на 5 января обнаружили полицейские. Похитители признались в убийстве ребёнка. Сейчас они заключены под стражу сроком до 6 марта 2022 года.