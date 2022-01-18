Сеул, 18 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Курс южнокорейской воны по отношению к доллару снизился сильнее, чем курсы других валют, из-за резкого роста цен на сырьё, зависимости от экономики Китая и продажи иностранными инвесторами акций южнокорейских компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчет Банка Кореи.

The Bank of Korea Южнокорейская вона. Банкнота 50000 вон

Согласно опубликованным данным, с начала 2021 года южнокорейская валюта подешевела по отношению к доллару примерно на 9%.

Известно, что основной причиной падения стал рост цен на сырьё, который ухудшил условия торговли и негативно повлиял на экономику страны. Опасения по поводу замедления темпов роста экономики Китая оказали дополнительное давление на корейскую валюту.

Кроме того, активная продажа акций южнокорейских компаний иностранными инвесторами также сыграла роль в обесценивании воны.

В документе отмечается, что иностранные инвесторы увеличили объём продаж переоценённых акций в рамках перебалансировка своего портфеля, что привело к оттоку долларов и падению воны.

Эксперты также подчеркнули необходимость усиленного мониторинга финансовых рынков и глобальных денежных потоков, поскольку на обменные курсы влияет ряд факторов, включая проблему инфляции в США.