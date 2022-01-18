Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие выходные возбудили 16 уголовных дел за вождение автомобилей в нетрезвом состоянии. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Проверка водителей на опьянение Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

За минувшие выходные сотрудники ГИБДД выявили на территории Петербурга и Ленобласти 227 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«При этом шестнадцать из них, как выяснилось, ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду. В отношении указанных водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)», — добавили в ведомстве.

Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, статьей 12.8 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уже уголовная ответственность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Московском районе Петербурга ГИБДД остановили заместителя главы Выборгского района Ленинградской области, который отказался проходить медицинское освидетельствование.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петебруге ГИБДД остановила замглавы Выборгского района Ленобласти