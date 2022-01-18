Теберда, Карачаево-Черкесия, , 11:56 — REGNUM В городе Теберда в Карачаево-Черкесии создадут новый курортный квартал «Джамагат». Он будет представлять собой территорию площадью около 100 гектаров, на которой будет развернута зона отдыха для туристов и местных жителей. Проект планируется реализовать до конца 2022 года, сообщил его куратор Ренат Хатуаев — заместитель директора республиканского центра «Мой бизнес».

Карачаево-Черкесия Николай Хижняк © ИА REGNUM

«Посредством проекта планируется ревитализация курорта. Согласно проекту администрации Карачаевского округа, в городе планируется создать большой туристический квартал «Джамагат» на территории площадью порядка 100 га», — цитирует Хатуаева ТАСС.

Согласно проекту, на территории курортного квартала будет разбита площадь для проведения массовых мероприятий численностью до 5 тыс. человек, здесь же построят кафе и бутики на торговой улице, организуют работу торговых рядов для умельцев народных промыслов. В плане также строительство мини-гостиниц, музея, информационного центра.

Напомним, в Карачаево-Черкесии в настоящее время активно развиваются всесезонные курорты «Архыз» и «Домбай». Теберда является одним из самых высокогорных бальнеологических курортов в России. В городе издавна созданы и работают санатории, турбазы, детские лагеря отдыха.