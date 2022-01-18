Москва, 18 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. За последние сутки в Росси в результате заболевания коронавирусной инфекцией умерли 688 человек. Об этом 18 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в Российской Федерации зафиксировали 670 летальных исходов. Таким образом, после периода последовательного снижения показатели вновь начали расти. Всего на территории страны с начала пандемии заболевание унесло жизни 322 678 человек.

В Москве за сутки умерли от ковида 69 пациентов, в Санкт-Петербурге — 64.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки число выявленных заражений коронавирусом в России выросло на 31 252 случая.