Джакарта, , 11:54 — REGNUM Наводнение обрушилось на несколько районов столицы Индонезии Джакарты, сообщает CNN Indonesia.

Жизнь в Джакарте Razumnie.ru

Наводнение было вызвано проливными дождями. Районы, которые были затоплены, в основном находятся на западе Джакарты. Уровень воды там достиг 40 см, а местами — 60 см.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство столицы Индонезии Джакарты направило материально-техническую помощь для ликвидации последствий землетрясения в провинции Бантен.

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