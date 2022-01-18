Джакарта, 18 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Наводнение обрушилось на несколько районов столицы Индонезии Джакарты, сообщает CNN Indonesia.

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Наводнение было вызвано проливными дождями. Районы, которые были затоплены, в основном находятся на западе Джакарты. Уровень воды там достиг 40 см, а местами — 60 см.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство столицы Индонезии Джакарты направило материально-техническую помощь для ликвидации последствий землетрясения в провинции Бантен.