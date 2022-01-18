Тбилиси, 18 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Математическое моделирование эпидемиологической ситуации в Грузии показывает, что в стране уже 50% случаев заражения коронавирусом связаны со штаммом «Омикрон». Об этом 18 января сообщил в ходе брифинга руководитель Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«В Тбилиси, у нас больше всего случаев и самая высокая заболеваемость. Тут доля «Омикрона» достигла 65%. В регионах этот показатель находится в пределах 30% — 35%», — заявил врач.

По его словам, после Тбилиси «Омикрон» чаще всего выявляют в Имеретии, Аджарии и Шида-Картли. Аджария также на втором месте после столицы страны по общему числу выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в Грузии был зафиксирован «рекорд» по числу выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки выявили 7 521 такой случай. При этом в стране начало снижаться число умерших пациентов с COVID-19.