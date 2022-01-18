Сан-Рафел, США, 18 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Генеральный директор студии Telltale Games Джейми Оттили объяснил, почему в игре The Expanse: A Telltale Series на основе сериала «Пространство» в качестве главного героя выступит Камина Драммер. Интервью с менеджером было опубликовано 18 января на портале Game Informer.

mikkehouse Космос

Оттили сказал, что поскольку Драммер нет в книгах цикла Даниэля Абрахама и Тая Френка, и она не с Земли и не с Марса, то эта астероидянка стала идеальным персонажем для игры. Он добавил, что такой выбор дал команде проекта творческую свободу в том, что касается создания истории.

«Мы очень нервничали по поводу представления приквела создателям, а затем специально выбрали персонажа, для которого они не сделали предысторию, потому что мы хотели сделать что-то каноническое или что-то, что могло бы стать каноном для персонажа», — рассказал Оттилия.

Отметим, пока Telltale Games не назвала сроки релиза The Expanse: A Telltale Series. Ранее разработчики сообщили, что игра выйдет на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.