Уфа, , 11:53 — REGNUM Мужчина погиб после наезда на него поезда в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Железная дорога

По предварительным данным, вечером 17 декабря на 1632 км перегона «Уфа — Черниковка» Куйбышевской железной дороги поезд смертельно травмировал мужчину 1999 года рождения, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Сообщается, что машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости. К сожалению мужчина был травмирован выступающими частями тепловоза.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.