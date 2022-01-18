Сент-Луис, США, 18 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 18 января сообщается на сайте лиги.

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Барбашёв забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:3).

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Первой звездой признан нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Мейер, который забросил пять шайб в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (6:2).

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Второй звездой стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, на счету которого дубль во встрече с «Баффало Сэйбрз» (3:2).

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