Багдад, 18 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн провёл встречу со своим литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом, в ходе которой обсудил вопросы, связанные с нелегальной миграцией в Европу. Об этом сообщает курдский телеканал Kurdistan-24.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По данным журналистов, иракская сторона подчеркнула свою готовность вернуть всех граждан страны, «застрявших на территории других стран».

»Мы обсуждали вопрос иммиграции иракцев в этом и прошлом году в Белоруссию, а затем в Литву и Польшу. Нам удалось вернуть четыре тысячи иракцев, застрявших на белорусско-литовской, белорусско-польской и латвийской границах», — отметил Фуад Хусейн

Министр также добавил, что часть иракцев все еще находится в Литве, и Багдад ожидает их добровольного возвращения.