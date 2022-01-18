Москва, 18 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа на территории России было выявлено 31 252 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 10 865 512.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 688 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 322 678.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 902 935 человек вылечились от нового заболевания, 24 564 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 30 726 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.