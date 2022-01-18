Вашингтон, 18 января, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Спонсор некоммерческих российских организаций — Агентство США по международному развитию (USAID), деятельность которого на территории России запрещена с 2012 года, за два года направил на развитие различных некоммерческих программ в России и странах бывшего СССР свыше $775 млн. Это следует из отчёта агентства, который обнародован на сайте правительства США.

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Уточняется, что эти средства были выделены в 2019–2020 годах. В документе указано, что на Россию USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) за последние пять лет потратило $5,6 млн — эти средства были выделены в 2020 году. При этом за тот же период Украина получила от USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) $808 млн, а Грузия — $252 млн, сообщает RT.

Программы Агентства по международному развитию (организация, признанная в РФ нежелательной) предполагают «помощь» в снижении энергетической и экономической «уязвимости» государств, например, интеграции рынков стран с западными экономиками, а также «работу» с их выборами и СМИ.

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Добавим, что финансирование США через USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) получают более 200 стран, среди них страны СНГ, Украина, Грузия и Туркмения.

Как сообщал ИА REGNUM, летом 2021 года Агентство США по международному развитию (USAID) (организация, признанная в РФ нежелательной) заявило о выделении Грузии гранта в размере $67 млн. Из этой суммы $14,5 млн предназначены на «усиление устойчивости к внешним пагубным воздействиям», $25,9 млн — на «укрепление демократических завоеваний», а $26,6 — на экономическое развитие. Также отмечалось, что сумма гранта в дальнейшем может быть увеличена до $330,5 млн.