Монтевидео, 18 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Мэр уругвайского Монтевидео Каролина Коссе подсчитала, что за один час в столице выпало больше осадков, чем за месяц, причем наводнения превысили возможности естественного и построенного дренажа. Об этом пишет Prensa Latina.

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При этом, по её словам, «уровень [реки] Рио-де-ла-Плата не позволяет беспрепятственно отводить осадки по всем водоёмам территории».

Коссе отметила, что муниципалитет получил более 450 жалоб, касающихся уборки, санитарии, содержания водотоков и транспорта. Для рассмотрения жалоб, вызванных последствиями дождя, 16 бригад департамента работают в различных кварталах.

«Координационный центр по чрезвычайным ситуациям (Cecoed) департамента Монтевидео и муниципалитет проинформировали население о том, что в результате возникшей ситуации была активирована система комплексного реагирования для оказания помощи тем, кто в ней нуждается», — говорится в сообщении пресс-службы столичного региона.