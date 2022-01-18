Пермь, 18 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Перми обсуждают новую остановку для общественного транспорта, которая оборудована на ул. Революции. Пользователи соцсетей публикуют фотографии и говорят о рекорде по протяженности остановочного павильона.

Константин Долгановский Трамвай. Пермь

Горожане недоумевают — к чему столь большая остановка, когда на ней обычно транспорт ожидают один-два человека.

«У властей Перми свои рекорды, они установили, наверное, самую длинную остановку в мире», — комментируют пермяки.

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, длина нового павильона составляет примерно 40 метров. Такая протяженность позволяет останавливаться сразу нескольким автобусам или длинному трамваю, не мешая друг другу, информирует «Рифей-Пермь».