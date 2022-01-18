Курган, 18 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Курганской области «закрыли все школы биатлона». Об этом заявил известный телеведущий Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

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«Есть тревожный сигнал из Кургана. Там проблемы с биатлоном. Об этом ветераны говорят. Почти все школы биатлона закрылись. Как такое возможно? Губернатор Курганской области, Министерство спорта, разберитесь. Курган! У вас же Тюмень рядом, берите с них пример», — заявил Губерниев.

Его утверждение подтвердила мастер спорта международного класса по биатлону Ольга Мусина (Пахомова) из Кургана, которая в интервью порталу 45.ru сообщила, как три года не могла записать сына в секцию биатлона.

«Мне как-то сказали, что нет тренеров. Я хотела сама устроиться тренером, но мне отказали. Сказали, что нет мест. Сейчас я знаю, что стали детей принимать на направление «лыжные гонки», но это совсем другой вид спорта», — сообщила изданию Мусина.

В правительстве Курганской области заявление Дмитрия губерниева назвали «ошибочным». Отделение биатлона сейчас находится под управлением ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1», но в ближайшее время будет передано в муниципальную спортивную школу Кургана.

Кроме того, по направлению «биатлон» есть проблемы с тренерским составом. Работающие ныне два тренера по биатлону не имеют допуска к оружию.

«В течение 2020 года тренеры, которые занимаются подготовкой спортсменов по данному направлению, неоднократно были уличены в нарушении трудовой дисциплины. В связи с невыполнением уровня достижений спортсменов, а также несоответствием квалификации тренеров, в 2021 году спортсмены отделения биатлона переведены на оздоровительные программы», — отметили в правительстве Курганской области.

Поясняется, что в случае положительной динамики спортивных достижений биатлонистов, школа олимпийского резерва готова принять перспективных биатлонистов и создать им все необходимые условия для спортивного роста, в том числе и на базе тюменской «Жемчужины Сибири». Соответствующий вопрос прорабатывается управлением по физической культуре и спорту, добавили в правительстве региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в В Курганской области реорганизуют систему работы с юными спортсменами. К началу февраля в муниципальные спортивные школы из «Спортивной школы олимпийского резерва № 1» перейдут группы детей, которые занимаются начальной подготовкой, и оздоровительные группы по дзюдо, лёгкой атлетике, самбо, спортивной борьбе, лыжным гонкам и биатлону, конькобежному спорту, плаванию, пулевой стрельбе, фигурному катанию, художественной гимнастике. Школа олимпийского резерва при этом сможет сконцентрироваться на подготовке ребят, которые показывают высокие результаты.