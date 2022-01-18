Ростов-на-Дону, 18 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Ростовской области вступило в силу постановление за подписью начальника донского управления ЗАГС Ольги Исаенко, в котором утверждён ряд поправок. Документ опубликован на официальном правовом портале Ростовской области, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из кф «Скверный анекдот». Реж. Александр Алов, Владимир Наумов. 1966. СССР Свадьба

В общих положениях указано, что церемония заключения брака длительностью не более 40 минут в торжественной обстановке «предполагает наличие сценария её проведения и включает в себя торжественную речь работника, ответственного за государственную регистрацию заключения брака».

При этом гости церемонии — родственники и друзья молодожёнов — должны соблюдать правила поведения. Они не должны находиться «в верхней одежде, грязной обуви, с громоздкими рюкзаками, сумками и пакетами». Согласно документу, запрещены «громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех», перемещения по залу, а также употребление еды, курение, распитие спиртных напитков, нарушение композиций интерьеров помещений.