Петропавловск-Камчатский, 18 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. На Камчатке за последние две недели в два раза возросло количество выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 51 человека, но на прошлой неделе эта цифра достигала 60, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В четырёх госпиталях развернуто 270 коек для лечения пациентов с COVID-19, 159 из них заняты. Количество коек пока не планируют сокращать, так как возможен всплеск числа больных, которые нуждаются в госпитализации.

«В середине прошлой недели количество госпитализированных резко увеличилось до 30 человек в сутки, сейчас ситуация стабилизировалась, и мы госпитализируем в среднем 12−13 человек в моногоспитали. На амбулаторном лечении находится 600 человек», — рассказал министр здравоохранения Камчатки Андрей Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, в оперативном штабе Якутии настаивают на разобщении рабочих коллективов. На «удалёнку» предлагается отправить половину работающих жителей республики.