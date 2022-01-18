Дербентский район, Дагестан, , 11:41 — REGNUM Не весь коньяк из Дербента является настоящим. На прилавках торговых точек легко можно встретиться с подделками. Предотвращением незаконного изготовления алкогольной продукции занимаются на постоянной основе сотрудники правоохранительных органов Дагестана. На днях они обнаружили два подпольных цеха по розливу алкоголя, сообщили 18 января в пресс-службе регионального управления МВД.

Алкоголь

Одно из производств фальшивой алкогольной продукции находилось в городе Дербенте. В нем были изъяты 910 бутылок водки, 1020 бутылок коньяка, а также 520 литров спиртосодержащей жидкости. Здесь же были найдены пустая стеклянная тара, 14 ящиков с крышками, два ящика с этикетками и кустарный станок для укупоривания бутылок.

Второй цех находился в селе Джалган Дербентского района. В нем было обнаружено 3360 л спиртосодержащей жидкости в емкостях по 0,5 л без марок акцизного сбора, 14 600 пустых бутылок, пять ящиков с крышками и этикетки. Как оказалось, владельцем нелегальных цехов является 38-летний житель Дербента. Под натиском неопровержимых доказательств он признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.