Орел, 18 января, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Саженцы погибшего в результате урагана в 2021 году Тургеневского дуба могут быть высажены в пригороде Парижа, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Вопрос обсуждался на совещании у губернатора региона 17 января.

Http://spasskoye-lutovinovo.ru/ Поваленный Тургеневский дуб

С предложением высадить саженцы дуба в пригороде Парижа Буживаль, где Иван Тургенев прожил последние годы жизни, выступила секретарь Ассоциации друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Молибран во Франции Лейла Перро. Специалистами будет проработан вопрос возможности транспортировки саженцев Тургеневского дуба во Францию.

Как отмечалось, также принято решение о создании комиссии по музеефикации дуба. В настоящее время, рассказал директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин, уже поступил ряд предложений по сохранению памяти о дубе. В частности, предложено организовать Международный конкурс эскизных проектов памятника Тургеневскому дубу с последующей реализацией проекта. В числе предложений также высадка саженцев молодого дуба — потомка Тургеневского дуба и изготовление художественных изделий и сувениров из древесины дуба.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2021 года в орловской усадьбе Спасское-Лутовиново сильный ветер погубил 198-летний дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым. Ранее дуб был внесён в Реестр старовозрастных деревьев, в 2021 году был признан главным деревом страны и должен был принимать участие в международном конкурсе «Европейское дерево года-2022». После гибели дерева оргкомитет европейского конкурса принял решение оставить его в числе участников. Голосование за «Европейское дерево года-2022» состоится с 1 февраля по 1 марта 2022 года.