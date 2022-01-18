Москва, 18 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В 2022 году экономика Китая может оказаться перед тремя группами угроз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Роман Файншмидт.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Первая группа — сложности самой китайской экономики (энергетический кризис пока еще не разрешен). Вторая — геополитические, геоэкономические угрозы, связанные с активностью конкурирующих экономик. Третья группа угроз связана с возможностью появления «черных лебедей», последним из которых был коронавирус, — сказал Файншмидт. — Как Китай сможет жить в условиях распространения «Омикрона» и своей политики нулевой толерантности к коронавирусу — вопрос открытый. Как известно, когда в Китае обнаруживают случай «Омикрона», весь город ставят на полный локдаун, что очень негативно влияет на экономическую активность как этого города, так и региона».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году экономика Китая вернется к показателям роста в 5−6%.