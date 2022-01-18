Москва, 18 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Ушла из жизни одна из последних живущих в России обладателей звания «Праведник народов мира» Тамара Романова, ей было 99 лет, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

«По печальному совпадению, Тамары Григорьевны не стало в первый день «Недели памяти жертв Холокоста», — сообщили в пресс-службе.

Во время оккупации нацистами Житомира Тамара Романова, ее мать и сестра укрывали у себя в доме одноклассницу Клару Штейнберг и ее мать Евгению, а потом отдали им свои документы, чтобы те могли покинуть город.

За данный подвиг институт памяти «Яд Вашем» (Израиль) присудил Романовой в 1998 году почетное звание «Праведник народов мира», а Российский еврейский конгресс на протяжении многих лет ежемесячно оказывал ей поддержку.