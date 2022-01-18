Лос-Анджелес, США, , 11:38 — REGNUM Актёр и комик Пит Дэвидсон принял на работу ещё нескольких телохранителей. Об этом сообщает Radar, ссылаясь на друзей Дэвидсона.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

Как отмечает СМИ, данное решение актёра связано с недавним заявлением рэпера Канье Уэста (Йе) в его новой песне: «Бог спас меня от той аварии, чтобы я мог надрать зад Питу Дэвидсону». По словам друзей Дэвидсона, комик не боится самого рэпера: «Он обеспокоен огромной фан-базой, которая есть у Канье. Его преданные последователи слушают его песни и действуют в соответствии с ними».

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года модель Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом, с которым у них четверо детей. Слухи о своём новом романе с Питом Дэвидсоном она подтвердила в ноябре 2021 года.

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