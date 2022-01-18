Москва, , 11:37 — REGNUM В 2022 году экономика Китая вернется к показателям роста в 5−6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2021 году ВВП КНР вырос на 8,1%.

Экономика Китая PublicDomainPictures

«Рост в 8,1% — цифра исключительная для экономики Китая, — сказал эксперт. — Прыжок экономики в 2021 году был вызван восстановительным ростом после коронавируса: другие страны научились жить в условиях пандемии, вновь вернулся международный спрос, и Китай как главная производственная площадка планеты готов был обеспечить это предложение, что и способствовало такой мощной цифре. Нормальный рост в рамках экономического цикла варьируется в пределах 5−6%. Скорее всего, к этим цифрам КНР и вернется в 2022 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее фондовому рынку Китая предсказали успешный 2022 год.

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