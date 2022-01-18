Москва, , 11:36 — REGNUM Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Елена Проклова, которая ранее перенесла инсульт, в настоящее время чувствует себя лучше и рассчитывает на то, что ее выпишут через две недели. Об этом 18 января рассказал сама актриса.

Елена Проклова и Олег Табаков в фильме «Гори, гори, моя звезда». 1969. СССР

«Я благодарна за внимание, с которым вы все ко мне относитесь. Да, я много работаю над собой, и есть улучшения. Надеюсь, что скоро порадую вас тем, что выйду из больницы. Еще недели две лежать придется», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом ранее Проклова была госпитализирована с инсультом в реанимацию в одну из московских клиник, а затем ее перевели в обычную палату.

Отметим, Елена Проклова известна по исполнению ролей в таких картинах, как «Снежная королева» (1966), «Гори, гори моя звезда» (1969), «Мимино» (1977), «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1977), «Будьте моим мужем» (1981) и др.