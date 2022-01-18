Джакарта, , 11:32 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил школам больше не запрашивать согласие родителей о том, что школа не несет ответственность за вакцинацию детей от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Глава государства попросил родителей не волноваться. По его словам, до сих пор национальная комиссия не сообщала о поствакцинальных симптомах, ведущих к смерти детей.

Ранее правительство Индонезии провело вакцинацию от коронавируса 26,5 млн детей в возрасте 6−11 лет. Правительство планирует завершить вакцинацию детей в марте 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, внимание общественности в Индонезии привлек проект государственного дворца в новой столицы государства.

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