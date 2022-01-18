Джакарта, 18 января 2022, 11:32 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил школам больше не запрашивать согласие родителей о том, что школа не несет ответственность за вакцинацию детей от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Глава государства попросил родителей не волноваться. По его словам, до сих пор национальная комиссия не сообщала о поствакцинальных симптомах, ведущих к смерти детей.
Ранее правительство Индонезии провело вакцинацию от коронавируса 26,5 млн детей в возрасте 6−11 лет. Правительство планирует завершить вакцинацию детей в марте 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, внимание общественности в Индонезии привлек проект государственного дворца в новой столицы государства.
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