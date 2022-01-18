Самара, , 11:38 — REGNUM Движение для грузовых и маршрутных транспортных средств временно ограничили на автотрассе М-5 «Урал» в Самарской области. Об этом 18 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Расчистка трассы от снега Пресс-служба правительства Ивановской области

Ограничение движения транспорта введено из-за порывистого ветра, метели и ограниченной видимости на участке с 1034 км по 1194 км автотрассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Самарской области.

Примерное время окончания ограничения движения 13:00 часов 18 января.

Сообщается, что по области объявлен желтый уровень погодной опасности. Так, в регионе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, днем метель при видимости один-два км.