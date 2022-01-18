Москва, , 11:30 — REGNUM Три новые позиции стали доступны для бесплатной имплантации по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом 18 января сообщает сайт правительства России.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень имплантируемых медицинских изделий, которые бесплатно доступны гражданам по полису ОМС. Теперь в списке 375 наименований. Среди новых позиций — биопротез сердечного аортального клапана / протез аорты из ксеноматериала. Его устанавливают пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с врождённым стенозом аортального клапана.

Кроме того, перечень пополнил синтетический материал для эмболизации сосудов, используемый при оказании высокотехнологичной помощи пациентам с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и послеродовым кровотечением.

«Решение повысит доступность дорогостоящих медицинских изделий для пациентов, которые нуждаются в особом лечении», — отметили в правительстве.