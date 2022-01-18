Москва, , 11:40 — REGNUM Грязная кампания против бывшего президента Украины Петра Порошенко не делает чести действующим украинским властям. Об этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил журналистам.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Личность Порошенко всем нам хорошо известна, и эта грязная внутренняя кампания внутри Украины, конечно, не поднимает репутации нынешнему киевскому режиму», — сказал он журналистам.

На Украине Порошенко в числе прочего инкриминируют измену государству и содействие терроризму по делу о поставках донбасского угля. Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января суд в Киеве начал избирать для Порошенко меру пресечения, заседание продолжится 19 января.

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