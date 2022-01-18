Москва, 18 января, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Грязная кампания против бывшего президента Украины Петра Порошенко не делает чести действующим украинским властям. Об этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Личность Порошенко всем нам хорошо известна, и эта грязная внутренняя кампания внутри Украины, конечно, не поднимает репутации нынешнему киевскому режиму», — сказал он журналистам.

На Украине Порошенко в числе прочего инкриминируют измену государству и содействие терроризму по делу о поставках донбасского угля. Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января суд в Киеве начал избирать для Порошенко меру пресечения, заседание продолжится 19 января.

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