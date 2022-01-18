Москва, 18 января, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Во фракции СРЗП в Госдуме предложили снять мораторий на смертную казнь для педофилов, также парламентарии настаивают на публичном сайте с указанием фотографий и адресов педофилов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Горбатого только могила исправит», — заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Он также поддержал предложение жителей Костромы о создании публичного сайта, где бы с фотографиями и адресами были бы названы все педофилы.

«Мы направляем письмо главе правительства с предложением дать поручение разработать и создать такой публичный сайт», — сообщил Миронов.

«Люди должны знать, кто рядом с ними живет», — подчеркнул он.

Госдума во втором чтении обсудит законопроект о пожизненном наказании для педофилов.