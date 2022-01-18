Благовещенск, 18 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Амурчане возмущены ценами на овощи в столице региона. На дороговизну продуктов питания люди жалуются в соцсетях, сообщило ИА AmurLife.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капуста

Читайте также: Правительство Приамурья предложили отправить в отставку

«Ребята, а что происходит с ценами? Что творится вообще? Где такое видано: зашли в магазине, а там капуста по 107 рублей за килограмм! Маленький кочан капусты вышел в 142 рубля. Хотели сделать вареники с капустой, взяли капусты на 600 рублей. Ужас», — написала в Instagram жительница Благовещенска.

Другой амурчанин поинтересовался, почему морковь в регионе стоит дороже бананов.

Житель села Чигири в Приамурье сообщил о том, что купил один помидор за 111 рублей. Килограмм томатов в этом населённом пункте стоит почти 328 рублей, рассказало ИА ПортАмур.

В правительстве региона при этом констатировали, что цены на товары не подлежат государственному регулированию и формируются предпринимателем или юридическим лицом самостоятельно.

«На стоимость товаров и услуг оказывают влияние: рост стоимости закупки сырья и материалов, оплата труда на производстве, топливо и электроэнергия, которые расходуют при производстве и доставке товара, закупка изделий и полуфабрикатов, затраты на инструменты, запасные части и вспомогательные материалы», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в магазинах заметили морковь по цене почти 167 рублей за килограмм. Общественник Павел Ермаков назвал эту цену бешеной и предложил отправить правительство региона в отставку.