Москва, , 11:27 — REGNUM Центральный банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 17 января на общую сумму 7,9 млрд рублей. Об этом сегодня, 18 января, сообщается на сайте регулятора.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несколькими днями ранее, 14 января, объем валюты, купленной Центробанком РФ, составлял 22,9 млрд рублей. Регулятор это делает для снижения волатильности финансовых рынков из-за роста цен на нефть.

К покупкам валюты по бюджетному правилу Центробанк РФ вернулся 15 января 2021 года. За этот период общая сумма купленной валюты составила 3 трлн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в октябре 2021 года общая сумма купленной ЦБ РФ валюты составляла 1,6 трлн рублей.

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