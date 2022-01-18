Москва, 18 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Центральный банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 17 января на общую сумму 7,9 млрд рублей. Об этом сегодня, 18 января, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Несколькими днями ранее, 14 января, объем валюты, купленной Центробанком РФ, составлял 22,9 млрд рублей. Регулятор это делает для снижения волатильности финансовых рынков из-за роста цен на нефть.

К покупкам валюты по бюджетному правилу Центробанк РФ вернулся 15 января 2021 года. За этот период общая сумма купленной валюты составила 3 трлн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в октябре 2021 года общая сумма купленной ЦБ РФ валюты составляла 1,6 трлн рублей.

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