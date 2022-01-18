18 января 2022 | Время чтения 3 мин

Сергей Гуркин, , 12:20 — REGNUM Многосерийный фильм о попытках Новака Джоковича проникнуть на Australian Open завершен. Выиграв в суде первый сет по формальным основаниям, теннисист проиграл второй, а вместе с ним и партию, и после краткого повторного пребывания в центре для сомнительных лиц был отправлен обратно в Сербию.

Новак Джокович Yann Caradec

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Западные СМИ, описывая возвращение Джоковича в Белград (с многотысячными толпами и одобряющими лозунгами на высотках), обратили особое внимание на то, что теннисиста тепло приветствовали все — от правительства, которому он своей нелюбовью к вакцинации приносит столько проблем, до «антиваксеров», которые не отличают теннисного мяча от футбольного.

И действительно, симпатии, которые явным образом вызывает Джокович, в том числе и у тех, кто совершенно не согласен с его отношением к вакцинам, — эти симпатии представляют интерес. Разгадка, по-видимому, в том, что сербский теннисист, в отличие от многих своих оппонентов, остаётся последовательным — и остаётся человеком.

О своем нежелании прививаться непроверенными вакцинами и о своем несогласии с принудительными прививками для получения возможности ездить в другие страны Джокович заявил еще весной 2020 года, в самом начале эпидемии, когда работа над вакцинами только велась. Эту позицию он не изменил и прививаться не стал.

Скептическое отношение к вакцинации вообще и к новым вакцинам в частности вполне органично смотрится в общем контексте взглядов теннисиста на жизнь и здоровье, где присутствуют также тезисы о «самовосстанавливающемся организме», антипатия к хирургическим операциям, отказ от мяса и прочей «вредной» еды и т. п.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом свои взгляды он не навязывает с пафосным лицом Греты Тунберг, а спокойно следует своей вере сам. Именно поэтому с его «влиянием», о котором так часто говорят проводники вакцинации, столь трудно бороться: своим 10 миллионам подписчиков он проповедует не словом, но делом.

Теннисисты, как нетрудно догадаться, часто перемещаются по миру, а потому в особенной степени зависимы от COVID-ограничений, которые устанавливают национальные правительства. Подавляющее большинство коллег Джоковича, что бы они ни думали о вакцинации, привились «признанными» вакцинами и получили возможность продолжать зарабатывать и выигрывать.

Проехав мимо Australian Open, Джокович лишил себя и гарантированных существенных гонораров, и вполне вероятной победы, а может быть, и первого места в рейтинге. За свои убеждения, странные они или нет, он платит из собственного кармана и не делает из этой истории театральной постановки с религиозно-политической проповедью.

Еще одним аргументом в пользу теннисиста стали действия австралийских властей. Понятно, что закон один для всех, а известность — лишь дополнительный повод быть равным перед законом. Но нелепый цирк с выдачей и отзывом визы, и особенно — с помещением звезды-миллионера в центр содержания мигрантов, не вызвал ничего, кроме отвращения.

Мельбурн. Австралия Commons.wikimedia.org

Мотивировочная часть решения федерального суда Австралии тоже вызвала много вопросов. Было сказано, что пребывание Джоковича в Австралии может привести к росту «антиваксерских» настроений. Карать за предполагаемое мыслепреступление — это немножко слишком. Хотя и вполне логично для австралийских чиновников, которые во имя борьбы с вирусом месяцами не дают согражданам вернуться домой из других стран и ради победы над эпидемией утрачивают человеческий облик.

Ни для кого не секрет, насколько «искренним» является отношение к COVID-ограничениям у многих из тех политиков, которые вводят ограничения с серьезными лицами. Случай, о котором сейчас чаще всего говорят, — лондонские «вечеринки Бориса Джонсона». Подобных примеров было предостаточно и в других странах. Эти люди были не очень равны перед законом.

В сфере большого спорта в эти два года тоже было много сомнительных эпизодов. К примеру, летом 2021 года власти Великобритании не разрешили посетить полуфиналы футбольного Евро болельщикам из Испании, Италии и Дании. Как будто фанаты самой сборной Англии, в отличие от них, могли скапливаться на трибунах без всяких COVID-последствий.

Новак Джокович Carine06

Новак же Джокович, в отличие от вышеперечисленных граждан, верит в то, что делает, и делает то, во что верит. И поэтому поклонников по итогам австралийской саги у него меньше не станет.