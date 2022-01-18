Тбилиси, , 11:27 — REGNUM Объём денежных переводов, которые направили мигранты в Грузию в течение 2021 года, составил $2,35 млрд, что на 24,6% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка республики.

Деньги (сс) Michael Marcovici

По данным ведомства, больше всего денег прислали из России — $411,5 млн. Это на 13% больше, чем в 2020 году. Из Италии объём переводов вырос за год на 29,6% и составил $385,8 млн.

Также крупные суммы в Грузию поступили из США ($284,6 млн, рост на 30,3%), Греции ($220,1 млн, рост на 0,5%) и Израиля ($171,4 млн, рост на 9,3%).

Стоит отметить, что валютные переводы из-за рубежа в Грузию являются одной важных составляющих экономики страны. В Нацбанке ранее заявили, что от этого зависит курс национальной валюты.