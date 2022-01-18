Петропавловск-Камчатский, , 11:26 — REGNUM На Камчатке в Елизово на горе Морозной 22−23 марта состоятся международные соревнования Кубок Дальнего Востока по горнолыжному спорту Far East Cup, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«Горнолыжный спорт — один из наиболее популярных видов спорта на Камчатке, и это тот вид спорта, в котором наши спортсмены демонстрируют наибольшие успехи, поэтому очень важно провести соревнования на высоком уровне. Большая работа проводится по технической подготовке — место проведения, решение организационных вопросов. Хочу подчеркнуть, что проведение этих соревнований на высоком уровне — важнейшая задача для нас», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

На горе Морозной уже провели земляные работы по расширению склонов, корчеванию пней, подготовке технологических проездов на соревновательные и разминочные трассы. Проложили линию хронометража, громкой связи, оптоволокна.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области запускают программа лояльности при посещении горнолыжного туристического комплекса «Шерегеш». Согласно ей для жителей региона предусмотрены скидки от 5% до 20%.