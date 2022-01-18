Лос-Анджелес, США, , 11:25 — REGNUM Джейми Линн Спирс высказалась о том, кто «виновен» в опеке над её сестрой, певицей Бритни Спирс. Об этом 18 января пишет Page Six.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

По данным СМИ, в одной из глав своих мемуаров Джейми Линн Спирс пишет о том, что «обличительная речь» её сестры в суде «возлагает вину на внешние факторы без какой-либо саморефлексии». «Ни разу моя сестра не приоткрыла завесу, что или кто действительно несёт ответственность за её проблемы. Страстные заявления Бритни включали в себя проступки всех, без каких-либо отсылок к ней самой», — утверждает Джейми Линн.

Ранее Бритни Спирс раскритиковала сестру за её «преданность» семье и их родителям. «То, что папа сделал со мной, не делают даже с преступниками… Ты говоришь, что любишь меня, но ты по-прежнему предана людям, которые причиняют мне больше всего боли», — обратилась певица к Джейми Линн Спирс.

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