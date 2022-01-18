Москва, , 11:24 — REGNUM Скрытая безработица может стать тем резервом, с помощью которого экономика РФ могла бы преодолеть дефицит трудовых ресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Нехватка работников связана не только с их физическим отсутствием, но и с не самыми привлекательными условиями труда у многих работодателей, — сказал Цыганов. — Например, места на стройках, освободившиеся в связи с уменьшением потока мигрантов, не стали пользоваться спросом у жителей России, считающих условия труда невыгодными».

Как полагает Цыганов, преодолеть недостаток рабочей силы можно на основе применения новых технологий и замещения ручного труда роботизированным.

«Для этого требуется меньше работников, но предъявляются значительно более высокие требования к их квалификации, — сказал Цыганов. — Все это требует инвестиций, которые на фоне дефицита работников и роста затрат на малоквалифицированный труд становятся вполне эффективными. Есть еще один резерв — скрытая безработица, когда формально работающий получает явно недостаточную зарплату, не покрывающую основные потребности. В случае повышения привлекательности вакантных рабочих мест вполне можно ожидать переток туда таких работников».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что предлагаемые властями РФ меры не помогут решить проблему нехватки специалистов в области информационных технологий.

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